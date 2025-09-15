¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç...¶üÏ©¼¾¸¶¡¢°ËÅì»Ô¤ÇÃíÌÜ¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¡¡²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¡¢´Ä¶²õ¤¹¤È¤ÎÈãÈ½¤Î¿¿Áê
ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¼¾¸¶¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÍ¤·¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¿¢Êª¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤ÎÊÝ¸î¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¤½¤Î¼¾¸¶¤Î³°Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌ±ÍÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î·úÀß·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½»Ì±¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤¬¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¶üÏ©¼¾¸¶¤Î³°±ïÉô¤Ë¿Ê¤à¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼³«È¯
ÆüËÜ¤Ç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ¡ÊFIT¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬°ìÄê¤Î²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉáµÚ¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎµÞ·ã¤Ê¹¤¬¤ê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·×²è¤¬¤º¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï²þÀµFITË¡¤Ë¤è¤ê»öÁ°Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Î´Æ»ëÀ©ÅÙ¡¦½ÅÍ×ÅÚÃÏÅùÄ´ººË¡¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÀ¹ÅÚ¡Ê¤â¤ê¤É¡Ëµ¬À©Ë¡¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡ÖÉáµÚÍ¥Àè¡×¤«¤é¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶üÏ©»Ô¤Î¼¾¸¶ÃÏÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£·×²èÃÏ¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Î³°¤Ë¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤ëÊÝ¸îÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤Î¡Ö¤¹¤´Ö¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¡Ê¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½ÐÎÏ¤ò40¥á¥¬¥ï¥Ã¥ÈÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤Æ·×²è¤òÊ¬³ä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¶üÏ©»Ô¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¡Ö¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢10¥¥í¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤òµö²ÄÀ©¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÜÌ¾ÂçÌé»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥â¥¢¡¦¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Àë¸À¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Î·üÇ°¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£°ËÆ¦¹â¸¶¤ä¾®¼¼»³¼þÊÕ¤Ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¤Î·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ä²¹Àô¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï·«¤êÊÖ¤·È¿ÂÐ·èµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤Î°ìÉô¤ÏºÛÈ½¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë³ØÎòº¾¾Î¤ä»ÔµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç»ÔÀ¯¤¬º®Íð¤·¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ÎµÄÏÀ¤¬½½Ê¬¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
¸í²ò¤È¸í¾ðÊó¤¬µÄÏÀ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸í²ò¤ä¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÃÏÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Îµ¤²¹¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¡ÖPV¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¡×¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î²¹ÃÈ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ»ñËÜ¤ËÆüËÜ¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¼èÆÀ¤ä»ö¶È¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ÙÇÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯7·î¤ËÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚÀÐÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÅª¤ÊÄ´ºº¤Ç¤Ï°ãË¡¤ÊÀ¹ÅÚ¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿À¹ÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Íý²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ²þÀµ¤È¾ðÊó¸ø³«
¤³¤Î¤è¤¦¤Êº®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ö¶È·×²è¤ä´Ä¶Ä´ºº¤ÎÆâÍÆ¤òÃ¯¤â¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸ø³«¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤òÃ¯¤Ç¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÀß·×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÏÃ¤À¡£
ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
