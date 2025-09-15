ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ¡¢¤è¤â¤ä¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡¡¥«¥Ê¥À¤Ë0-3¤Ç2Ï¢ÇÔ¡¢51Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤Ê¤é¤ºÊòÁ³¡Ä¹â¶¶Íõ¡Ö²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×µÜ±º·ò¿Í¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¡×¡ÚÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°GÁÈ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±9°Ì¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¡£0-3¡Ê20-25¡¢23-25¡¢22-25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÔ¤Ç¤è¤â¤ä¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ËÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î½éÀï¤Ç¡¢³Ê²¼¥È¥ë¥³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£ÁÈ¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¾ò·ï¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤ÏÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ßÅÓÃæ6Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£ÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢20-25¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É½øÈ×¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢¤Þ¤¿¤â6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤«¤é¹â¶¶Íõ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÇ´¤ë¤â¡¢23-25¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸å¤Î¤Ê¤¤Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤ÏÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£±ÊÏª¸µµ©¡¢ÂçÄÍÃ£Àë¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡¢¥ê¥Ù¥í¾®ÀîÃÒÂç¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¡£¤·¤«¤·¥«¥Ê¥À¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï17-21¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀÐÀî¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡£½ªÈ×4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï22-25¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿1974Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢51Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¡£2Ï¢ÇÔ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢¤è¤â¤ä¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¼çºÅÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖVBTV¡×¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¹â¶¶Íõ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¡Ö´¶³Ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¼Á¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡U-NEXT¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿µÜ±º·ò¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸åÈ¾Î©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤¬¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë