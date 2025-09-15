¡ÖÉô²¼¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Ç¥¤ë¾å»Ê¤Ï¤É¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡©
ÊÔ½¸¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÊ¸¾Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¥³¥Ä
20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢200ºý¤Î½ñÀÒ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¾±»ÒÏ£»á¡£NewsPicks¡¢note¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÊ¸¾Ï½Ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÈÃø¼Ô¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÔ½¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Éô²¼¤Î½ñ¤¯Ê¸¾Ï¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¡¢¼ÒÆâ³°¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£
Éô²¼¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ó¤ï¤ê»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÃø¼Ô¤ËÊ¸¾Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ü¤¯¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤«¤Ä¤¹¤°²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÊ¸¾Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ä¡×¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¡¡ÖÊ¸¾Ï¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×
1¤Ä¤á¤Ï¡ÖÊ¸¾Ï¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£
Ê¸¾Ï¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤Ê¸¾Ï¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í²¿Ç¯ÌÜ¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡£¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¢¡Ö½¤Àµ»Ø¼¨¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡×
2¤Ä¤á¤Ï¡Ö½¤Àµ»Ø¼¨¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÝ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä°ã¤¦¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤ó¡¼¡£¤Ê¤ó¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë½ñ¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¤¿¤ÀÉô²¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤ò¤É¤¦½¤Àµ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¤Ê¤¼½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤âÈ½Á³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
½¤Àµ»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ö3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½¤Àµ¤¹¤ë²Õ½ê
¡¦½¤Àµ¤¹¤ëÊý¸þÀ
¡¦½¤Àµ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
======================
¡üÂè2ÃÊÍî¤Ë¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¶ñÂÎÎã¤¬¤¢¤ë¤ÈÉôÄ¹¤âç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£A¼Ò¤Î»öÎã¤òÄÉµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÊ¸¾Ï¤¬¤ä¤äÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¡Ö1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤³¤¦Ä¾¤·¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¤Ë½¤ÀµÎã¤ò½ñ¤¯¡Ë¡£Æ±¤¸´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤³°Ê¹ß¤ÎÊ¸¾Ï¤â°ìÊ¸¤òÃ»¤¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
======================
¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¡Ê¸¾Ï¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤òÄ¾¤¹¤È¤è¤êÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä£¡ÖÄ¹Ê¸¤Ç¤Î»ØÅ¦¤Ï¡ÚÊ¸¾Ï¡Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ú¸ýÆ¬¡Û¤Ë¤¹¤ë¡×
3¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Ê¸¤ÇÃí°Õ¤äÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤¹¤È¤¤Ï¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯Ê¸¤òÄ¹¡¹¤È½ñ¤¯¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÉ¤à¤Û¤¦¤â¶ìÄË¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤Ï¡Ö»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡×¡£¤È¤¯¤Ë»Å»ö¤Ç¤Î¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ïºï½ü¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥¤¥ä¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤·¡£¤³¤ì¤ÇÉô²¼¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÉô²¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤äÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤¹Ê¸¾Ï¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä¹Ê¸¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î³ºÅö²Õ½ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÄ¹¡¹¤È¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç½ñ¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤«¤é¡¢Íý²òÅÙ¤ä¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊýÅª¤ËÄ¹Ê¸¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¾å»Ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1988Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡£·Ð±Ä¼ÔÀìÌç¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¡¼¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤Ï200ºý°Ê¾å¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê22ËüÉô¡Ë¤Ê¤É10ËüÉô°Ê¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥ã¥ë»ïÊÔ½¸¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò2¼Ò¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£NewsPicks¤Ènote¤ÇÊ¸¾Ï½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢NewsPicks¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹µ»ö¡×Âè1°Ì¡¢note¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÊÔ½¸¸¦½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¥®¥¿¡¼¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ê40¥«¹ñ¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡£
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¾±»ÒÏ£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£