岡山vs名古屋 スタメン発表
[9.13 J1第29節](JFEス)
※18:55開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
DF 26 本山遥
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 50 加藤聖
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 17 内田宅哉
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 26 加藤玄
MF 32 鈴木陽人
MF 41 小野雅史
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
