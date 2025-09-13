鹿島vs湘南 スタメン発表
[9.13 J1第29節](メルスタ)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 18 エウベル
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 17 ターレス・ブレーネル
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 13 知念慶
監督
鬼木達
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 81 吉田舜
DF 8 大野和成
DF 47 中野伸哉
DF 66 松本大弥
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
監督
山口智
