[9.13 J1第29節](メルスタ)

※19:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 22 濃野公人

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 14 樋口雄太

MF 18 エウベル

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

DF 28 溝口修平

MF 17 ターレス・ブレーネル

MF 20 舩橋佑

MF 27 松村優太

FW 11 田川亨介

FW 13 知念慶

監督

鬼木達

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 81 吉田舜

DF 8 大野和成

DF 47 中野伸哉

DF 66 松本大弥

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 28 太田修介

MF 50 藤井智也

FW 9 小田裕太郎

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 20 石橋瀬凪

MF 25 奥埜博亮

MF 37 鈴木雄斗

FW 29 渡邊啓吾

FW 72 二田理央

監督

山口智