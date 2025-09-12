この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀の序盤、手牌に「1-2」と「8-9」のような、２つのペンチャン（辺張）ターツができてしまった。どちらも同じのように見えるが、本当にどちらから切っても同じなのだろうか？



もし、その一見すると差がないように見える二つのペンチャンに、明確な優劣をつけるための「3つの判断基準」があるとしたら、知りたくないだろうか？YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】一見差がないペンチャン選択で大事になる考え方」では、まさにこの多くの打ち手が感覚で処理してしまいがちな「ペンチャン選択」について、その思考法がロジカルに徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



ペンチャン選択を支配する3つの判断基準ーーー。

動画では、２つのペンチャンターツの優劣を判断するための、3つの重要な要素が紹介される。



・基準１：見た目の枚数で判断する

最もシンプルかつ基本的な判断基準。12p89mと手にあった場合に、3pと7mが、すでに場に何枚見えているかを確認する。見えている枚数が少ない方のペンチャンを残すのが、テンパイしやすさの観点から1番重要視したい。やはりペンチャンの性質上最大4枚しかないため、見えている1枚差はかなり大きいということである。



・基準２：相手の序盤の捨て牌で判断する

次に注目する点は、序盤の捨て牌に注目する。相手が序盤に切った数牌の“そば”の牌は、相手にとっては不要な牌である可能性が高く、山に残っている期待が持てる。先ほどの12p89mと手にあった場合で考えると、相手が9m、8m、6mなどを切っている人がいればいるほどそのペンチャン（今回の例なら7m）を残すことで、アガリやすさと、将来的な守備力を両立させることができるのだ。



・基準３：「裏目」を引いた時の形で判断する

これは少し高度な考え方だ。ペンチャンを払った後に、その“裏目”の牌を引いてしまった時のことを想像する。これは例えば、89m1255pと持っていた際に、12pを外したとする。その裏目の牌（3p）が、今度は355pと機能する形になる。一方、89mを外してしまうと7mを引いた時に機能しないためこちらを残すということになる。基準１、２で同列の場合は、最終的に手の内の牌からなる構想力を利用するということだ。



最重要：自分の「手牌の価値」で、判断基準の優先順位を変えよーーー。

では、この3つの基準をどのような優先順位で使えばいいのか？動画では、その答えは「自分の手牌の価値によって変わる」と解説される。



◯手牌の価値が高い（勝負手）場合 → テンパイのしやすさを最優先！

１、見た目枚数

２、相手の捨て牌

３、裏目の形

◯手牌の価値が低い（勝負にならない手）場合 → 守備力を最優先！

１、相手の捨て牌

２、見た目枚数

３、裏目の形



まとめ：感覚から、論理へ。ペンチャン選択をマスターせよーーー。

なんとなく、感覚で払っていたペンチャン。しかし、そこにはこれだけ深い思考のプロセスが存在する。自分の手牌の価値を冷静に判断し、状況に応じて3つの基準を使い分ける。この思考法をマスターすれば、あなたの一打の精度は格段に向上し、アガリ率は確実にアップするだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説を確認し、ライバルに差をつけてほしい。