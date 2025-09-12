¹â¹»À¸8³ä¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¡Ä¡Ä½÷»Ò¤Ï´Ú¹ñ¤Ë´Ø¿´¡Ö¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÍÌ¾¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡×
¶áÇ¯¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤¬±ó¤¤Â¸ºß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÎÌó7³ä¤¬³¤³°Î¹¹ÔÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö²¶¤ÏÆüËÜ¿Í¤â¾è¤»¤¿¤ó¤À¤¾¡×¥é¥¯¥À¾è¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ä
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÊü²Ý¸åNEWS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸256Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢67.2¡ó¤Î¹â¹»À¸¤¬¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢32.8¡ó¤Î¹â¹»À¸¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ±³Ø¤ä¸¦½¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó10¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÎ±³Ø¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¹â¤¯¡¢79.8%¤¬¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö³¤³°¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎÌ±Â²Ê¸²½¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌ´¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤òÇúÇã¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÍÌ¾¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿20.2%¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈÈºá¤äÊ¶Áè¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤òÈó¸½¼ÂÅª¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬·ù¤¤¡×¡Ö¶ì¼ê¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Äñ¹³´¶¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È½ê»ýÎ¨¤Ï36.6%¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬ÍýÍ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
