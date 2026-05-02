陸上・織田記念陸上の織田幹雄記念国際は4月29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、男子110メートル障害A決勝で18歳・古賀ジェレミー（順大1年）は13秒40（向かい風0.2メートル）で2位だった。東京世界陸上の同種目で5位入賞した村竹ラシッドとのエピソードも明かし、さらなる飛躍を誓った。期待の新星が存在感を放った。順大のユニホームを着た古賀。勢いよくスタートし、10台の障害を越えていった。周りは気にせず、