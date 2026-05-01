若者を中心に広がる市販薬のオーバードーズ（過剰摂取）対策の一環で、乱用の恐れがある成分を含む市販薬の販売に対する規制が１日、強化された。改正医薬品医療機器法の施行に伴う措置で、風邪薬や解熱鎮痛薬、せき止め薬など少なくとも８４０品目について、１８歳未満は複数個や大容量の薬を購入できなくなった。市販薬を乱用すると意識障害や呼吸障害を起こし、まれに亡くなることもある。これまでも若者の年齢確認をドラッ