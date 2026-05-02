東京・福生市で高校生を金づちのようなもので殴るなどして逃走した男が潜伏先の千葉県で逮捕された事件で、男が犯行翌日の朝には千葉県内に潜伏していたとみられることがわかりました。高林輝行容疑者（44）は先月29日、福生市で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので複数回、殴打して殺害しようとした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、高林容疑者は自宅に駆けつけた警察官に農薬のようなものを噴射して裏口か