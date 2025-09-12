¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡×¤ÎÂçÄ´ºº¡ª¡Ê¤Þ¤È¤á¡Ë¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè285²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
8·î25Æü¤ÏÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¡Ú¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¿Íµ¤¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©
¢£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
¢£Q1: ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©
1°Ì¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2°Ì¤Ï¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¡×¤ä¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¡×¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï1³äÄøÅÙ¤È¾¯¿ôÇÉ¤Î·ë²Ì¤Ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¤Ï¡Ö¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤À¤±¤ì¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Q2: ÂÞÌÍ¡¢²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡©
1°Ì¤Ï ¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¡ªÅòµ¤¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¥¹¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤ä¿¼¤ß¡¢Ì£¤Î¼ïÎà¤âÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÌÍ¡×¡£¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿ÌÍ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Ï ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡× ¡£¹¥¤ß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤È»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ4°Ì¤Ï¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤éÇã¤¤Àê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Q3: ¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©
¡¦1°Ì ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 48%
¡¦2°Ì ¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ 25%
¡¦3°Ì ¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó 17%
¡¦4°Ì ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó 11%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
²óÅúÁí¿ô17,100É¼
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡×¤¬Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤½¡¦±ö¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿·¿©´¶¤ÎÌÍ¤Ç¿Íµ¤¤ò¿¤Ð¤¹¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ï¡¢¸µÁÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£ÃÏ°è¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Q4:ÂÞÌÍ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¦1°Ì Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ 55%
¡¦2°Ì Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó 24%
¡¦3°Ì ÌÍ¤Î¤Î¤É±Û¤· 11%
¡¦4°Ì Äã¥«¥í¥ê¡¼ 10%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
²óÅúÁí¿ô15,503É¼
1°Ì¤Ï ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÄ´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡×¡£¡Ö¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡¢¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊØÍø¤µ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£2°Ì¤Ï¡¢±ö¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ3°Ì¤Ï¡ÖÌÍ¤Î¤Î¤É±Û¤·¡×¡¢4°Ì¤Ï¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¡×¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚßÖ¤á¤ò¾è¤»¤¿¤ê¡¢Ì£¶Ì¤ò¾è¤»¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤ÊÂÞÌÍ¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ£¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿©Âî¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÞÌÍ¤ËÌîºÚ¤äÍñ¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤¹¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£E¡¦¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÂÞÌÍ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ìÇÕ¤Ë¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
