結婚に向く男・向かない男 高須幹弥「育児好きは結婚向いてる」同棲・旅行で見極め
美容外科医・医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」の動画「結婚が向いてる男、向いてない男の特徴10選」で、結婚の向き不向きについて語った。高須氏は、結婚の成否は偶然の相手選びだけでなく本人の性格にも左右されるとし、「性格は遺伝子レベルで50%が決まり、残りの50%は育った環境で形成される」との見解を示した。あわせて「医師は離婚率が高い傾向がある」といった話題にも触れ、自身の経験に基づく考えを述べた。
高須氏は、結婚に向いていない男性の特徴として次の10項目を挙げた。
1. 複数の女性と性行為を望む（テストステロン〔男性ホルモンの一種〕が高い）
高須氏は「絶対的に結婚向いてないです」と述べ、複数の相手を求める傾向は本能に由来すると説明。テストステロン値が高い人は活動的で、古い時代の繁殖戦略には有利でも、現代の結婚生活には不向きとした。
2. 仕事が精力的な「デキる男」ほど不向き
「仕事でバリバリ頑張って富を得て、それをもとにたくさんの女性と性行為をしたい」という欲望が原動力の場合、女好きの傾向があり結婚に向かないと指摘。離婚時の財産分与リスクにも言及した。
3. 金遣いが荒く、計画性がない
ギャンブルや衝動買いなど、稼いだ以上に使ってしまう人は家庭運営が難しいとした。
4. 相手への思いやりがない
相手を尊重せず、感謝の気持ちを持てない人は夫婦関係を築きにくいという。
5. 謝れない「俺様」タイプ
夫婦げんかで相手に責任を押し付ける人について、高須氏は「絶対ダメ」とし、歩み寄りと謝罪の重要性を挙げた。
6. わがままが過ぎる
何でも自分の思い通りにしようとする人は、人間関係全般が難しく、結婚生活でも支障が出るとした。
7. 不機嫌な時に人に当たる
仕事などで不機嫌な時に家族に当たる人は不向きで、「人に当たるくらいなら自分の内に抱え込む方がうまくいく」と助言した。
8. 何らかの依存傾向が強い
アルコール、ギャンブル、ゲーム、恋愛など、特定の対象を最優先にして家庭を二の次にする傾向は、結婚生活を難しくすると述べた。
9. 母親への過度な依存（いわゆる“マザーコンプレックス”）
自覚の乏しさを問題視し、「半分は母親が悪い」とも語った。母親が息子を依存させ、配偶者をライバル視する関係では、結婚生活が成り立ちにくいとした。
10. 生活習慣がルーズ（食べ物を残す、電気や水の出しっぱなし、立って排尿 など）
食べ物を無駄にする、不要な電気や水を流しっぱなしにする行動は配慮に欠けるという。特に「立って排尿する男性」については、掃除する人への負担を考えない「思いやりのない人」とし、共同生活には不向きと述べた。背景として「親の教育が悪いせい」があるとも言及した。
一方で高須氏は、「育児が好きな男だったら、めちゃくちゃ結婚向いてる」と述べ、仕事一辺倒ではなく家事・育児を分担でき、野心が強すぎない平凡なタイプの方が結婚に適すると分析した。
相手の本質を見極める方法としては、同棲や「ハードな旅行」を勧める。長時間の移動や重い荷物運びなど負荷の高い場面を共有すると、助け合いと配慮の有無が見えてくるという。結婚を考える際は、相手の行動や価値観を観察し、将来のパートナーとしてふさわしいかどうかを見極めることが第一歩だとした。
