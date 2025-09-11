この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【買う前に見て！】 iPhone 17シリーズ速報 をお届けします。気になったポイントもズバリ紹介しますよ。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにてIT・ビジネス書作家の戸田覚さんが最新動画「【買う前に見て！】iPhone 17シリーズ速報」を公開。話題の新型iPhone17シリーズについて、独自の視点から感想と注意すべきポイントを率直に語った。



戸田氏は冒頭、「はっきり言ってね、このモデル、一番かっこいいことは、もう画像を見ても間違いないですよね」と新たに登場したiPhone17 Airのデザインを絶賛。「高級感よりモダンで薄さが最大の特徴。大人向けでオシャレさにこだわる人におすすめ」と評価した。その一方で、「結局このモデルは、カメラにこだわらない、スマホの使い方がライト、デザインとオシャレさ重視、薄さにグッときた人向け」と、そのターゲット層を明確に解説した。



また、エアモデルの注意点として、「スピーカーが片側にしかない」「タイプCがUSB2.0なので映像出力ができない」「ワイヤレス充電は20Wまで」と独自情報を添え、「これを見逃して買うと、ちょっとやばいかもしれませんよ」とユーザーへ注意も促した。



iPhone17 Proシリーズに関してはデザインの方向性に触れ、「高級感はAirいってね、っていうことだと思う。ボディが今回アルミになった。コストダウンの印象もあるが、価格は179,800円からに抑えられていて買い得」と解説。Pro・Pro Maxモデルでは望遠カメラの進化とバッテリー持続時間の大幅な向上、そして「この価格ならコスパが高い」と太鼓判を押した。



一方で戸田氏が最も懸念するのはAppleのAI戦略。「Apple Intelligence、何が進化したのよっていうことなんですよ。他社はAIに振り切ってるので、本当にここが心配でなりません」「自社製のAIがそんなに強くない。今やGeminiと比べると大幅に差がついている」と警鐘を鳴らした。



総じて戸田氏は「機能・性能ではなくデザインとコンセプトは絶賛したい」としつつ、丁寧にiPhone17シリーズの弱点・注意点も解説。「全体的にはいいと思ってるし、僕も買いますからね。ただ買う前に分かっておいた方がいいポイント」とまとめつつ、「今後、製品の実機レビューも予定しているので、ぜひお楽しみに」と締めくくった。