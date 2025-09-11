この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が実態公開！「アパートローンを駆使して不動産を買いまくる」方法！

『アパートローンを駆使して不動産を買いまくる方法！プロパーローンのメリット・デメリットも含めて投資のプロが教えます！』と題された最新動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、不動産投資の現場でよく起こる「融資が止まる」問題を取り上げ、不動産投資におけるアパートローンの限界と、プロパーローンの活用術について熱弁した。



冒頭で「1億、2億と買ったら融資が出ない」という実例を示し、アパートローンの制限を知らずに進める危険性を強調する。年収・年齢・団信加入などの基準をクリアできなければ、融資はあっさり止まるのだ。



一方、プロパーローンは「オーダーメイドの融資」。低金利の可能性や保証料不要、柔軟な融資枠などのメリットがある。だが同時に、審査は厳しく、時間もかかり、連帯保証人を求められることもある。木村氏は「プロパーローンを早く使いたい」という憧れが投資家を誤った選択に導くことを指摘した。



大切なのは、プロパーローンに飛びつくことではなく「収益物件に積極的な金融機関をどう見極めるか」である。実績を積み、資産を増やしながら順序立てて進めることで、自然にプロパーローンの選択肢が広がる。木村氏は「目的と手段を履き違えると、かえって成長を止めてしまう」と警鐘を鳴らす。



さらに、情報面でもコミュニティの価値に言及。公開情報だけでは到達できない金融機関の実態を、大家さん同士の交流で補う重要性を説いた。動画では「実際の事例」や「どの段階でプロパーローンを狙うか」といった具体的な視点まで触れられている。実践的なヒントを得たい人は、動画を最後まで視聴する価値があるだろう。