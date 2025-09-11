高速・快適動作のハイスペックノートPC！MSI「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「Core 7」「RTX 5050」「メモリ 16GB」「144Hz ディスプレイ」を搭載し、あらゆるジャンルのPCゲームを快適プレイできるゲーミング性能に加え、ビジネス・クリエイティブ・マルチメディアなど幅広い用途で高速・快適動作を可能にするハイスペックゲーミングノートPC「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」を2025年9月11日（木）より順次発売する。
■高画質・フルHDゲーミングを考慮した厳選構成の高コストパフォーマンスモデル
「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」シリーズは、高画質・フルHDで様々なジャンルのゲームを快適に楽しむために必要な「CPU」「GPU」「メモリ容量」「ディスプレイ機能」を厳選し、可能な限りコストパフォーマンスを向上させたハイスペックゲーミングノートPC。
「Core 7 プロセッサー 240H」と「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」の組み合わせは、フルHD解像度であらゆるジャンルのPCゲームを快適にプレイすることが可能だ。また、ゲーミング用途だけに限らず、高いCPU・GPU処理性能を必要とする学生・ビジネスユーザー・クリエイターにも扱いやすく、驚くほどパワフルにサクサク・高速動作を可能にしてくれる。
加えて、メモリ16GB（8GB ×2）、リフレッシュレート 144Hzディスプレイを備え、ゲーミングに必要な構成・機能をしっかり押さえつつ、USB Type-C、Type-AやHDMI、有線LANなど各種ポートを備えることで拡張性もバッチリの仕上がりとなっている。
■Cyborg 15 B2RW シリーズ
