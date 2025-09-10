幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京との2拠点生活を展開していた秋田県東成瀬村の自宅が強制退去となったと明かした。

秋田県出身のいけちゃんは実際に東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップ。昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、不倫疑惑報道後の7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と自ら退任を申し出て、受理されていた。

いけちゃんは東成瀬村を訪れた動画をアップ。「騒動前から見てくれていた人はご存じの通り、この村（東成瀬村）に自分の家があるんですよ。ただその家を強制退去になってしまいまして。引っ越し作業をするためにここに来ています。この村に来てまだ1年半。私としてはまだこの村にいたかったんですけど、かなり速やかに出て行かなきゃいけないそうなので」と切り出し、ため息をついた。

まずは新築の自宅の内部を公開。2脚ある椅子を前に「2脚セットのものなので、深く勘繰らないでください」と自発的にコメント。さらに「私、村に家が2つ（自宅と古民家）あるんですよ、強制的に出て行かないといけないのはまずはこの新築。なんでこっちから出て行くかというと、ここが移住者向けで村が安く貸している物件なんです。古民家の方は私個人の契約なので、別に住みたかったら住んでねっていう感じ」と説明した。

さらに「もうこの村にいられなくなってしまったので、別のもうちょっと東京から近くて行きやすい場所でそれっぽいところを探してます」と語った。結局、自宅は退去し、一部の荷物を古民家に移動させた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。