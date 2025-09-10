9月は「防災月間」。そこで、ESSE公認インスタグラマー＆編集部おすすめ「防災グッズ」を集めました。かわいく持ち運べる防災食から、アウトドアでも使える実用的な布テープまで、おしゃれな5つのアイテムを紹介します。

軽くてかさばらない、メモ使いできる布テープ

軽量ながら強い粘着力をもち、一時的なものの補強やけがの固定にも応用できる布テープ。ネオンカラーは伝言メモにもぴったりで、鉛筆での筆記もできる。

【写真】パッケージも可愛い！ネオンカラーの布テープ

・アウトドアテープ （幅50mm×3m） 全4色 各\649（ヤマト）

いざというときのために携帯できる備災用の梅干し

災害後、食料や水が手に入りにくい72時間をサポートする商品として誕生。唾液分泌を促すほか、疲労回復効果も。人気の梅干し職人が監修し、味も本格的。

「巾着をあけると梅干しが！ 個包装になっていて、カバンに入れて持ち運べる」（sさん）

・備え梅（4粒入り）賞味期限：製造から3年 \2,160（BambooCut）

水や砂への耐久性が高いモバイルバッテリー

水や砂、ホコリの侵入を防ぐ密封構造で、ハードな環境にも適応。クッション構造で、落としたときの衝撃にも強い。スマートフォン約1.5回分の充電が可能。

・NESTOUTモバイルバッテリー DE-NEST-5000シリーズ 付属ケーブルつき \5781（エレコム）

持ち運びにも便利な栄養満点のおかずセット

持ち運びにも便利な栄養満点のおかずセット。「梅と生姜のサバ味噌煮」「濃厚トマトのスープリゾット」など、パウチタイプのデリ8品に紙食器をプラス。ボックスは簡易テーブルにもなるすぐれもの。

・イザメシ キャリーボックス Deli 8食セット 賞味期限：3年 \5940（upstairsoutdoorliving）

壁に飾って備える小鳥の防災用ホイッスル

止まり木のマグネットで、普段はウォールデコレーションに。非常時は大きく聞きやすい音で、自分の居場所を知らせることができる呼子笛として活躍！

「カナリアの形がかわいい！ さりげないオブジェとして飾りながら備えられる」（mさん）

・カナリアホイッスル（本体約幅20×奥行80×高さ30mm）全4色 各\1870（+d／アッシュコンセプト）