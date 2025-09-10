¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ß¤Ê¤Ä¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿Â³¡¹¡Ö¹¶¤á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/10¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝÅÄ³¤±©¡Ê¤ß¤Ê¤Ä¡Ë¤¬9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤ß¤Ê¤Ä¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ç¥Ë¥àget¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Çò¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤ß¤Ê¤Ä¤Ï¡Ö¥Ë¥ã¥Á¥ã¥óÊÔ¡×¤ÇÃéÂ¼ÂÀÍÛ¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤ß¤Ê¤Ä¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿·ºî¥Ç¥Ë¥à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
