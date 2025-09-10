石破首相辞任で自公はどの党と連立を組む？予算も法案も通らない無政府状態の打開策／倉山満
―［言論ストロングスタイル］―
自民党の惨敗に終わった参議院選挙から1か月半。石破茂首相が辞任を表明し、退陣後を巡る政局は混迷を深めている。直近の国政選挙で示された民意は、既存の政治勢力への不信感を露わにした。自公連立政権は過半数を失い、野党も決め手を欠く中、日本の政治は「無政府状態」とも言える危機的状況に陥っている。特例公債法の期限切れを前に、予算も法案も通らない事態が現実味を帯びる。自公はいったいどこと連立政権を組むのか。先行き不透明な日本政界の今後と、その打開策を探る（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿）。
◆日本の国政は「革命に近い状態」にある
石破おろし、まだやっていたのか。と思ったらやめた。
直近二度の国政選挙で、有権者は誰にも多数を与えなかった。自公連立政権を拒否。立憲民主党は論外。
石破茂首相は、衆参両院の選挙で敗北した。民意に拒否されたのだから、辞めない理由がない。ところが、悪あがきにしか見えないが、攻める方も決め手に欠ける。自民党は、ようやく9月2日の両院議員総会で参議院選挙の総括が終わり、総裁選の前倒しに向けての手続きに入った。
石破おろしをかわし続けた、自民党の森山裕幹事長が、退陣表明。他の党四役も追随。総理大臣以外で「退陣表明」などとの表現、初めて見た。さすが「森山首相」と呼ばれるだけあるが、その森山幹事長がいなくなるのに、石破首相にどんな目算があるのだろう。
直近二度の国政選挙で、有権者は誰にも多数を与えなかった。自公連立政権を拒否。立憲民主党は論外。日本維新の会は自爆。国民民主党と参政党が躍進したが、まだまだ小勢力。どこにも決め手はない。これをイギリス憲政論に照らせば、「革命に近い状態」である。
◆変態政治の、変態内閣、変態議会、変態政党
民意に従った政治を、「憲政の常道」と呼ぶ。参議院選挙から一か月半、民意と関係の無い政治が行われている。ちなみに「憲政の常道」の反対語は、「憲政の変道」「憲政の変態」。
大正デモクラシーのオピニオンリーダーであった吉野作造は当時の政治を指して、「今の内閣は変態内閣である。しかし、政界全体が変態なのである」と指弾した。
令和の日本に吉野作造がいたら、「変態政治の、変態内閣、変態議会、変態政党。政界の浄化が必要である」と主張するだろう。
もはや、日本の政治は無政府状態と言っても過言ではない。しかし、これより悪くならない保証はどこにもない。
◆今年で特例公債法の５年の期限が切れる
与党は必死に連立に入ってくれる政党を探しているようだ。衆参両院で過半数を得るには、立憲・維新・国民の誰かと組まねばならない。
このままいくと、予算も法案も通らない。そして、今年は特例公債法がある。
日本の国家予算の半分は、国債（政府の借金）である。政府が国債を発行するには、特例公債法という法律を通さねばならない。かつては1年が期限だったので、毎年この法律を通さねばならなかった。これを野党だった自民党は容赦なく政争の具にして、参議院で多数を持たなかった民主党政権を苦しめた。結果、菅直人・野田佳彦と二代続けて、特例公債法を通すのと引き換えに、内閣を差し出した。野田内閣の末期は秋になっても法案が通らず、国立大学の教職員の給料遅配が始まっていた。今は特例公債法の期限は5年だが、今年でその5年が切れる。
いっそ、政争の具にして荒療治して、議会政治の浄化を図れとも思わないでもないが、それは邪道である。政府崩壊が宜しいはずがない。
◆自公維連立は、条件次第ではありなのでは
では、打開策は？
一つの頭の体操である。自公維連立は、条件次第ではありなのでは。
