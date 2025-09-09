横浜・元町にフラワーおはぎ専門店がオープン「おはぎ」の上に餡の花が咲く、上品な甘さのネオ和菓子
横浜・元町に「フラワーおはぎ専門店 Oh! huggy!!（オーハギー）」が2025年9月6日にオープン。花が咲いているような、かわいらしい和スイーツを取材させていただきました（画像は筆者撮影、一部提供）。
今回オープンした横濱元町店の場所は、みなとみらい線 元町・中華街駅 元町口からほど近い、元町パセオ 2階。元町ショッピングストリートからはお店の入口が見えないので、少々分かりにくいかもしれません。元町の老舗パン店「ウチキパン」前から続く立て看板を目印に進むとよいでしょう。
店名の「Oh! huggy!!」は、英語で「抱きしめる」という意味。その響きが「おはぎ」に似ていることから名付けられました。
看板商品のフラワーおはぎは、おはぎの上に美しく絞った餡の花を咲かせた、華やかなネオ和菓子です。定番3種類と、季節の花をモチーフとした月替わりのフラワーおはぎが5種類、用意されています。9月のおはぎは次の通り。
＜定番＞こしあん・粒あん……こだわりの北海道産小豆を使用
＜定番＞きなこ……国産大豆を使用したきな粉をまぶし、中にこし餡が入った人気のおはぎ
＜月替わり＞ダリア……華やかなダリアの花をかたどり、香り豊かなシナモン林檎餡で包んだ味わい深いおはぎ
＜月替わり＞秋桜……ほろ苦い抹茶餡に秋桜の花を咲かせた、秋の風情あふれる上品なおはぎ
＜月替わり＞金木犀……金木犀を思わせるかれんな彩り。ほろ苦いオレンジピール入りの餡が爽やかに香るおはぎ
＜月替わり＞秋果……濃厚な栗餡をぜいたくに絞り、渋皮栗を添えた和風モンブラン仕立てのおはぎ
＜月替わり＞無花果……無花果の甘酸っぱさとホワイトチョコ餡のやさしい甘さがとけ合う華やかなおはぎ
イートイン／テイクアウトのほか、ギフトボックス（7個入）も用意されています。10月以降も月替わりで季節の花などをあしらったフラワーおはぎが登場します。楽しみですね！
金木犀は、キンモクセイの花のようなオレンジピール入りの餡がおはぎの上にのっており、爽やかな香りと味わいが印象的。滑らかな口当たりで、和と洋の素材をミックスしたような味わいです。
秋桜は、抹茶餡にくるまれたおはぎの上に、淡いピンク色の餡で作られたコスモスの花がのっています。抹茶は濃厚な味わい。甘さは控えめです。
餡は、兵庫県芦屋市で創業100年以上の老舗和菓子店 「杵屋豊光（きねやとよみつ）」が同店のために特別に製造したもの。北海道産の手亡豆（てぼうまめ＝白餡）や小豆を使用しており、上品な甘さですっきりとした味わいが特徴です。
おはぎには、飛騨地域産の最高級もち米を使用。おはぎの概念が覆される、お餅のような軟らかさにビックリすることと思います。
花苺氷は、高純度の氷柱を使用した本格かき氷の上に、自家製イチゴソースと生クリーム、餡で絞ったお花をトッピングした涼菓。食べ進めると、ぷるんとしたわらび餅も現れます。
ハーフサイズのテイクアウトのほか、イートイン（税込1760円）では、とろけるわらび餅や追いソースをたっぷりかけながら味わえます。花苺氷のほか、9月12日以降、濃抹茶、黒糖きな粉、ほうじ茶も順次提供予定。
このほか、「フラワー団子」「フラワーアイス」「わらび餅ドリンク」もテイクアウトとイートインで楽しめます。かわいらしい和スイーツで癒されてみては？
「フラワーおはぎ専門店 Oh! huggy!! 横濱元町店」情報
住所：横浜市中区元町1-50 元町パセオ205
電話：080-3545-0417
営業時間：10:30〜17:00
定休日：月曜
アクセス：みなとみらい線 元町・中華街駅 元町口から徒歩2分
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
