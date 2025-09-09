「お餅すぎる」サモエドパピーがかわいすぎて15万いいね「アザラシみたい」「とろとろだねえ」【ママリ】
まるでお餅、生後2か月のサモエドの寝姿
サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。猫はしなやかで体が柔らかく、液体のようだとはよく言われます。しかし、ときには犬も液体になることがあるのかもしれません。
©sadaharu__0905
©sadaharu__0905
生後2ヶ月のサモエドの寝姿、お餅すぎる
真っ白な毛色で、顎までぺったりと床に付けて寝る姿は、まさに「お餅」のようですね。とろん…と眠そうな目がとても愛らしいです。生後2か月のふわふわな毛に、ペタッと顎を付けた寝姿に「アザラシのよう」という方も。
この投稿には「この世の全てのカワイイをこの犬に置いてきた」「かわいいねぇ…とろとろだねぇ…」といった、さだはる君にメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。モチモチとろとろなお餅にそっくりな、さだはる君の成長が楽しみになりますね。見た方が癒される、素晴らしい投稿でした。
まさに「プンスカ！」怒り顔がうますぎる愛犬7.8万いいね
ViViJiLOW🍻🐶(@viviinthemari)さんの投稿です。ペットと暮らしていると、しだいに表情でペットの気持ちがわかるようになってきませんか？
今回、投稿者さんはテレビを見ていたそうですが、ふと愛犬のほうへ目を向けると思わぬ表情をしていて…？
©viviinthemari
テレビ見てたらぷんすこしてた
これは本当に一見して「怒ってる…！」と分かるような表情ですね。目のつり上がり方や口の角度が絶妙で、本当にアニメキャラに出てきそうです。この投稿には「トムとジェリーに出てたでしょう」「眼力がすごい」「キャバリアがこんな強い表情ができるとは！」といったリプライがついていました。
まさに、この表情は「トムとジェリー」など海外発のアニメに出てくるキャラクターのよう。飼い主さんへ一生懸命に思いを伝えていると思うとかわいいですよね。
豊かな表情に思わずキュンとする、ペット愛あふれる投稿でした。
すれ違うご婦人に「素敵ね～」表情をほめられた犬の写真に2万いいね
三毛犬と野良くろ(@kiri_maro)さんの投稿した写真です。動物も人間と同じように、表情豊かだなと感じたことがある人もいるのではないでしょうか。言葉ではわからなくても、表情で伝わってくることはありますよね。ご飯やおやつが欲しいな…と顔で訴えることも。
ある日、三毛犬と野良くろさんは、愛犬・きりまろとの散歩中、向こうから来た女性に「あなた、ニコニコしながら歩いてるわね✨素敵ね～」と褒められたそう。散歩中での笑顔の写真がとても愛くるしく、犬好きにはたまりません。
©kiri_maro
向こうから来たご婦人に「あなた、ニコニコしながら歩いてるわね✨素敵ね～」と言われた三毛犬
口角が上がってニコニコの笑顔に見えますね。優しそうなおめめも穏やかでかわいいです。まろ眉のような模様が、より笑顔に見える理由かもしれませんね。
この投稿には「たしかにニコニコ☺️」とコメントが寄せられていました。こんなに笑顔なわんちゃんを見かけたら、こちらまでニコニコになってしまいます。いつまでも笑顔で暮らしてほしいですね。愛らしいきりまろの笑顔に、幸せな気持ちになる素晴らしい投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）