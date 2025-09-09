スヌーピーたち「PEANUTS」75周年記念、ファミマでコラボが本日9月9日開始
【ファミマの特別コレクション】 9月9日 開始【オリジナル商品】
ファミリーマートは、2025年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とのコラボを本日9月9日から開始した。
今回のコラボでは「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」や「ルーシーのレモネード」などのオリジナル商品の他、「PEANUTS」75周年にちなんだグッズの抽選キャンペーンを実施。抽選で10人にスヌーピーたちの形のパンケーキが焼ける「オリジナル75周年お料理セット」、30人に「オリジナル75周年お出かけセット」が対象商品の購入点数に応じて進呈される。ファミリーマート限定のグッズも販売する。
スヌーピー クッキー＆クリームサンド
ルーシーのレモネード
スヌーピー チョコケーキドーナツ
チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ
スヌーピーマグ＆白桃ゼリー【オリジナル商品コース】
オリジナル75周年お料理セット：10人
対象商品のマーク【菓子コース】
A4クリアファイル
台紙付きダイカットステッカー【スタンプ企画】
オリジナル75周年お出かけセット：30人
対象商品のマーク【スタンプ企画】
SNOOPY JOE COOL
SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK
SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK
スヌーピー マスコットチャーム【ファミマプリント】
スヌーピー 75thシール
スヌーピー シブリングス シール
スヌーピー フィルム シール
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC