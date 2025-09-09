【ファミマの特別コレクション】 9月9日 開始

　ファミリーマートは、2025年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とのコラボを本日9月9日から開始した。

　今回のコラボでは「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」や「ルーシーのレモネード」などのオリジナル商品の他、「PEANUTS」75周年にちなんだグッズの抽選キャンペーンを実施。抽選で10人にスヌーピーたちの形のパンケーキが焼ける「オリジナル75周年お料理セット」、30人に「オリジナル75周年お出かけセット」が対象商品の購入点数に応じて進呈される。ファミリーマート限定のグッズも販売する。

【オリジナル商品】

スヌーピー クッキー＆クリームサンド

ルーシーのレモネード

スヌーピー チョコケーキドーナツ

チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ

スヌーピーマグ＆白桃ゼリー

【オリジナル商品コース】

オリジナル75周年お料理セット：10人

対象商品のマーク

【菓子コース】

A4クリアファイル

台紙付きダイカットステッカー

【スタンプ企画】

オリジナル75周年お出かけセット：30人

対象商品のマーク

【スタンプ企画】

SNOOPY JOE COOL

SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK

SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK

スヌーピー レジ袋エコバッグ

スヌーピー マスコットチャーム

【ファミマプリント】

スヌーピー 75thシール

スヌーピー シブリングス シール

スヌーピー フィルム シール

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC