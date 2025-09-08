「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



Ｆ＆ＬＣはここ調整色が続いており、前週末まで５営業日連続安と下値模索が続き、前週末は終値でフシ目の８０００円台を下回ったが、きょうは全体相場がリスクオンに傾くなか、押し目買いや買い戻しの動きが鮮明となった。最近は国内外の証券会社から同社株に対し強気の投資判断や目標株価引き上げの動きが相次ぐ一方、貸株市場などを経由した空売りが積み上がっていたことから、足もとの株価に浮揚力が働いている。当面は８２００円台に位置する２５日移動平均線を巡る攻防が意識されそうだ。



出所：MINKABU PRESS