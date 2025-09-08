阪神優勝で連覇がついえた巨人が、オフの補強を巡って一波乱ありそうな雰囲気だ。日本球界復帰へ向けてアピールする、ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太（37）である。

日本時間4日のレッドソックス傘下3Aウースター戦に先発し、八回2死までノーヒットノーランの好投。本塁打を打たれて降板したものの、9奪三振1失点でスクラントン移籍後2勝目を挙げた前田は先日、テレビ東京の番組ではっきりとこう口にした。

「今年でアメリカは終わりと決めている。メジャーで20勝しても最後と決めていた。来年は日本に帰りたい」

今季はメジャーで7試合に登板し、防御率7.88でタイガースから自由契約。3Aでも5勝6敗と精彩を欠く前田にとって、4日の試合は日本球界へ向けた強烈なデモンストレーションとなったのは間違いない。

一時代を築いた元エースに対し、広島は毎オフ、前田に連絡を取って意思を確認しているという。そんな古巣復帰が基本線とされる中、「ファンだった」という出身地・大阪のオリックスが浮上。さらに、阪神に史上最速優勝を許し、17ゲームもの大差をつけられた巨人が動くかどうか。さる球界関係者がこう言った。

「メジャーでの動向を注視し、調査を続けてきた巨人も昨年までは有力候補だった。金銭面にシビアでミーハーな一面がある前田は、夫人が関東の千葉県出身で在京志向が強い。なにより、阿部慎之助監督（46）が広島時代に無双だった前田の実力を高く買っていたため、帰国の際には確実に参戦するとみられていたんですが……」

「マー君の二の舞いは御免」

それが今季加入した同学年の田中将大（36）が、風向きを変えたという。終盤戦のここまでわずか2勝。シーズンの大部分を二軍で過ごすことになり、200勝にあと1勝での足踏みが続いていることを問題視する関係者が多いというのだ。

「マー君は二軍でもローテに入れざるを得ず、若手の枠を奪っていた。前田といえども、かなり力は落ちている。マー君の二の舞いは御免というわけです。昨オフも多くの関係者は前年0勝のマー君を獲得することに半信半疑だったが、阿部監督の鶴の一声で入団が決まったんですから」（前出の関係者）

それなら獲得は見送るのか。さるチーム関係者がこう声を潜める。

「阿部監督は手を挙げたいのではないか。エース戸郷の不振、左腕エースのグリフィン、若手有望株の井上、ベテランの田中将らがこぞって期待外れ。昨季15勝の菅野の抜けた穴が埋まっていないこともあり、引き続き『先発不足』を理由に球団に獲得をお願いするとみられています」

田中将の補強に懲りた球団と先発不足に泣いた指揮官。最終的には阿部監督の意向が優先されるが、今回は「鶴の一声」とはいかず、球団内で紛糾しそうだという。

◇ ◇ ◇

巨人と言えば、このところ杉内投手チーフコーチの「過激な発言」が波紋を広げている。チーム内では「選手を吊るし上げる前にやることがあるだろ」といった反発もあり、「2位死守」に不穏な空気が漂いつつあるという。いったいどういうことか。いま、巨人で何が起きているのか。

