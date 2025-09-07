8月24日、自身のYouTubeチャンネルで筋トレ動画をアップしたのは俳優の佐藤健だ。俳優仲間と汗を流す姿にファンも喜んでいるかと思いきや、佐藤のとある行動に賛否が分かれているようでーー。

「公開したのは、Netflix『グラスハート』で共演した志尊淳さんと町田啓太さんとジムでトレーニングをする内容でした。3人が足を運んだのは渋谷区・神宮前にある『LYFT GYM』で町田さんのオススメということで訪れました。最新の機器を取り揃えてあり、経験豊富なトレーナーのもと、3人揃って背中や胸を鍛えていたのですが、動画の中盤で3つめの肩を鍛えるマシーンに移動し、トレーニングを始めた志尊さんに目もくれず佐藤さんだけランニングマシーンへ。

そして隣のマシーンを使用する女性と会話するような仕草を見せるなど、自由行動をはじめたのです。一度2人のもとに戻りましたが、また移動して別の女性に話しかける様子も見られ、志尊さんと町田さんは困惑の表情を浮かべていましたね」（芸能記者）

動画で使用されたジムは、洒落た店が立ち並ぶ「表参道ヒルズ」のなかにあり、動画内でも若い女性の姿が多数確認できる。X上では、佐藤の“ナンパ行為”をめぐる議論が紛糾している。「佐藤健ならうれしい」といった好意的な声がある一方で、

《ジムで声掛けるのはマナー違反 ここ表参道の月3万のジム 佐藤健もそろそろビジュアルの劣化あるし声掛けたら失礼になるかもしれないってのを自覚するべき》

《知り合いじゃない男性から普通に話しかけられるの無理すぎ》

《おじさんではないけど、一人で集中しに来てる女子もいるし私だったらウザいけど佐藤健ならいいって人が大半なんか？》

など、“ナンパ”に不快感を見せる人も多数いるようだ。

「そもそも、ジムは基本的に他人とかかわらず、自分のための時間を過ごす場所と考える人が多いです。とくに女性にとっては、見知らぬ男性からの声かけにあまりいい思いはしないでしょう。

さらに、ジム用のウエアは機能性重視で、体のラインが出やすかったり、肌の露出が多くなることがあります。実際に、動画で話しかけられていた女性もピッタリとしたレギンスをはいています。化粧はほぼしないという女性が多く、人に見られることを前提にしていない状態ですので、相手がトレーニングに集中している時は会話を避けるのが無難です」

実際、ジムでの迷惑行為は頻発しているという。

「常連の利用客が“器具の使い方を教えてあげる”といった声がけをすることが多いようですね。要するに“ジムナンパ”です。嫌になった女性客が利用を止めるケースすらあるようです。最近では相談する係員がいない無人のジムも増えているため、こうした迷惑行為が頻発しているようです。佐藤さんは撮影用のパフォーマンスだとしても、誰もが見るYouTube動画には不適切だったかもしれません」

佐藤のナンパ姿を見たいファンが果たしてどれだけいるのか……。