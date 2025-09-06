少し照れた表情がキュート！「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」【あみあみ展示撮り下ろし】描き下ろしイラストをもとに初フィギュア化
コトブキヤより、2026年4月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」。こちらは、VTuberやイラストレーターとして活躍する瑠川ねぎ氏が描いたオリジナルキャラクターの「ルカワチャン」を立体化したものだ。
今回は、瑠川ねぎ氏自らがこのフィギュアのために描き下ろしたイラストをもとに制作されている。瑠川ねぎ氏のみならず、以前から同氏のファンだったという原型師の23号氏がイラストを完全再現しているなど、かなりこだわって作られた逸品となっている。
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約190mmだ
やや紫がかったショートヘアーが可愛らしい、こちらのルカワチャン。この髪の部分はやや透明感のある見た目になっており、こちらはクリアパーツを採用して再現したものだ。その絶妙な色合いが、キャラクターの雰囲気にもピッタリ合っている。
やや眉をひそめながら、少し照れたような表情をしているところもかなりキュートだ。髪と同じ紫色の大きな瞳や、少し赤らんだ頬に加えて、大きく開けた口元からは、尖った八重歯がチラリと見えるところがなんとも小悪魔的である。
前髪あたりがとくに透けて見える
紫色の大きな瞳が美しい
髪はキューティクルが光っているような色合いだ
黒いパーカーをまくり上げて、黒いビキニが見えるようにアピールしているかのようなポーズを取っているところも素晴らしい。よく見ると、大きく広げた両手の親指でビキニの紐部分を指に引っかけているなど、芸も細かい。
パーカーをまくり上げて大きなバストをアピールしているかのようだ
指でビキニの紐を引っぱっている
胸のホクロもバッチリ再現!?
上着だけではなく、下に履いている黒いショートパンツもおしゃれだ。全体的に露出度が高いということもあり、ボディラインの美しさも良く出ている。今回は膝立ちのポーズになっているが、その下にはふかふかのカーペットをモチーフにしたような布台座が採用されている。
おへそ周りの造形も見事だ
黒いパンツは今にもずり落ちそう
カーペットのような布台座が付属
こちらの「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。写真で見るのと実際に自分の目で見るのとではサイズ感などの印象が異なることもあるため、気になる人は一度お店に足を運んでチェックしてみることをオススメする。【フォトギャラリー】
(C)瑠川ねぎ