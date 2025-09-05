この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が「【エアコンの選び方の基準】エアコンを吹き抜けにつけると後悔する理由を解説」と題した動画を公開し、家づくりにおけるエアコン設置の“100年ルール”について、自らの経験や豊富な知識を基に熱く語った。



杉浦氏は冒頭、「吹き抜けにエアコンはつけない」という100年ルールの鉄則について、「全然効かないからです」ときっぱり断言。その理由として、暖房や冷房時に空気が効率的に循環しないことや、家の隙間から熱気や冷気が大量に逃げてしまう現象を挙げ、「どのくらい暖かい家が本当に暖かいのか実感できていない人がほとんど」と警鐘を鳴らした。



具体的な事例として杉浦氏は、100年の家に住む施主が「めちゃめちゃ暖かい」と語りつつも、実際にはダウンジャケットを着ていたエピソードを披露。「僕らはちゃんと暖房してもらって、暖かい家に住んでもらいたい」と正しい知識と体感の重要性を訴える一方、「みんな寒い家には住みたくないはずだが、性能の違いに気づきにくい」と一石を投じた。



さらに、エアコン設置について「エアコンの取り付け位置は設計士が責任を持つべき」と持論を展開。「お施主さんがどこにつけるか決めるのはおかしい。何の知識もないのに適切な場所なんて選べません」と現場のリアルを明かした。



肝心の“なぜ吹き抜けはダメなのか”については、空気の性質や住宅の気密性（C値）の観点から徹底解説。「リビング階段や吹き抜けはおしゃれでも、あちこち暖気や冷気が逃げてしまい効率が致命的に悪い。どれだけ性能を上げても、隙間や構造次第で“たまらない・効かない”家になる」と強調。さらに「みんな家の中でダウン着ることになる」と厳しく指摘した。



また、エアコンの台数神話にも言及。「高性能って言いたいがために『うちは1台でOK』って会社が多いが、実際は小型のエアコンを複数台つけた方が快適。1台にこだわると暮らしにくくなる」と“性能と能力こそ重要”だと力説した。



最後に杉浦氏は「より良い家づくりのために、間違った情報に惑わされず本当に価値ある住まいを選んでほしい」とエールを送り、動画を締めくくった。