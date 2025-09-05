おつまみにも◎鶏むね肉で作る「チキンジャーキー」が超ヘルシー

超ヘルシー！高たんぱく質&低脂肪「チキンジャーキー」

日々、筋トレに励む人たちにとって欠かせないのが、高たんぱく質の食材です。特にビーフジャーキーは、高たんぱく質&低脂肪。噛めば噛むほどジュワッと旨味も出るため、おつまみはもちろん、ダイエット中のおやつとしても人気です。市販されているものでも十分おいしいのですが、肉をたっぷり食べたい時は、お財布に優しい鶏むね肉でチキンジャーキーを作ってみませんか。

作り方は、切ってオーブンで焼くだけ！

チキンジャーキーの作り方は、薄切りした鶏むね肉にめんつゆで下味をつけ、あとはオーブンで焼くだけ。鶏むね肉がカラカラになるまで水分を飛ばせば、もう完成です。

リピ決定のおいしさ！

つくれぽ（みんなからのつくりましたフォトレポートのこと）には、「この噛み応えクセになる〜」「おつまみに最高の出来です！リピします！」と大好評。つくれぽにはササミで作ったバージョンもありますよ。





パンチの効いたブラックペッパーの味わいが楽しめるチキンジャーキーは、鶏肉のおいしさをしみじみと感じられますね。一度食べたら止まらなくなりそう…ぜひ、お試しあれ〜！