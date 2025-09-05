「懐かしいのに今っぽい…」「平成カルチャーは永遠」カンケン、マンポテなど人気再燃の“平成リュック”8選
Y2Kファッションの流行とともに、平成時代に愛されたリュックがいま再評価されている。シンプルで使いやすいデザイン、どこか懐かしさを感じる雰囲気、そしてタフで長く使える安心感。平成の空気感をまといながらも、現代のライフスタイルにぴったりな“平成リバイバル”リュックを紹介する。
【写真】懐かしいのに今っぽい！アウトドアやストリート系など、Y2Kファッションにぴったりのリュック
■リュック 通勤 通学 ハイキング Kanken バックパック 大容量（ブラック）
シンプルなスクエア型デザインで、ビジネスからカジュアルまで幅広く対応するカンケン風リュック。大容量でノートPCや教科書もすっきり収まり、整理整頓しやすい多ポケット仕様。防水性の高い素材を採用し、アウトドアや通勤通学にも頼れる万能アイテム。平成世代には懐かしく、Z世代には新鮮に映るデザインが魅力。
・PC収納や書類整理に便利な大容量
・シンプルデザインで通勤通学に最適
・防水仕様でアウトドアにも対応
■リュック 通勤 通学 ハイキング Kanken バックパック 大容量（ネイビー）
落ち着いたネイビーカラーで、カジュアルだけでなくきれいめスタイルにも合わせやすいカンケン風リュック。撥水性素材で雨の日も安心、軽量設計で長時間の使用も快適。シンプルでユニセックスに使える点も人気。平成レトロな雰囲気を残しつつ、現代的な機能性を備えている。
・軽量で背負いやすく疲れにくい
・ユニセックスで使えるシンプルデザイン
・撥水性があり天候を気にせず使える
■FJALL RAVEN Kanken 23510 Frost Green
北欧発の定番アイテム、カンケンリュック。Frost Greenはナチュラルな色合いでどんなコーデにも馴染みやすい。耐久性のあるVinylon F素材を採用し、使い込むほどに味わいが増すのも魅力。通学やデイリー使いに加え、旅行のサブバッグにも最適。平成に流行ったデザインがいま再び脚光を浴びている。
・北欧デザインで長く愛される定番
・軽量で毎日使いやすい
・自然派カラーでコーデに合わせやすい
■FJALL RAVEN Kanken Rainbow Mini Black-Rainbow
人気のカンケンリュックに、レインボーストラップがアクセントになった限定デザイン。ミニサイズながら収納力があり、普段使いやお出かけにぴったり。平成世代が愛したシンプルさに遊び心をプラスし、Z世代にとっては新鮮でSNS映えするアイテム。
・コンパクトでも収納力あり
・レインボーストラップがアクセントに
・ユニセックスで幅広く使える
■マンハッタンポーテージ メッセンジャーバッグ
ストリートファッションのアイコン的存在。平成の若者文化を象徴する赤タグが印象的で、シンプルかつタフな作りは今も健在。自転車通勤や街歩きにフィットするショルダータイプで、カジュアルながら洗練された雰囲気を演出する。
・平成ストリートカルチャーを感じるデザイン
・タフなナイロン素材で長く使える
・シンプルでどんな服装にも合わせやすい
■アウトドアプロダクツ デイパック DAY PACK ブラック
平成の学生リュックといえばこれ！シンプルで飽きのこないデザインは、今また古着やY2Kファッションに合わせて注目されている。軽量で大容量、普段使いから通学・旅行まで幅広く対応。懐かしさと実用性を兼ね備えた定番アイテム。
・余計な装飾がないシンプルデザイン
・軽量でデイリー使いに最適
・古着コーデやY2Kスタイルに相性抜群
■イーストパック ショルダーバッグ
アメリカ発のブランドで、平成に学生の間で爆発的に流行したイーストパック。タフな作りとシンプルなデザインが魅力で、ショルダーバッグも人気アイテム。今またY2Kファッションの流行に伴い、復刻的な注目を集めている。
・タフで長持ちするナイロン素材
・平成を思い出すシンプルデザイン
・Y2Kや古着スタイルにハマる
■THE NORTH FACE BC Fuse Box II
平成後期に一大ブームを巻き起こした、四角いフォルムの大容量リュック。通学バッグの定番として今も根強い人気を誇る。防水性に優れた素材と豊富なポケットで実用性抜群。平成から現代までずっと使えるロングセラーアイテム。
・頑丈で防水性に優れた素材
・大容量で通学や通勤に最適
・四角いフォルムがトレンド感をキープ
■JANSPORT Big Student バックパック
平成の学生リュックとして大定番だったジャンスポーツ。Big Studentは2つの大容量メインコンパートメントを備え、教科書やPCも楽々収納できる設計。現在は古着ファッションと相性が良く、再び人気が高まっている。
・大容量で通学や旅行に最適
・クラシックな平成デザイン
・古着やストリートスタイルに映える
カンケンをはじめ、平成世代に愛されたリュックは、いま再び新しい世代に受け入れられ、リバイバルブームを巻き起こしている。シンプルでタフ、そしてどこか懐かしい雰囲気を持つリュックは、毎日の通学や通勤だけでなく、ファッションのアクセントとしても活躍。平成の定番を、いまのライフスタイルに取り入れて楽しんでみよう。
