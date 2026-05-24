歌手でタレントのあのが23日夜、Xを更新。自身が出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」を降板する宣言した上で、制作陣との行き違いがあったことなども明かした。宣言から一夜たち、凄まじい数のコメントが寄せられるなどネットが騒然となっている。同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出て