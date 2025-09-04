『ズートピア２版』のスペシャル映画マナー講座を、期間限定でTOHOシネマズにて上映。

「ジュディ・ホップス」役の上戸彩さん＆「ニック・ワイルド」役の森川智之さんが、自由気ままな動物に映画鑑賞のマナーを指導します！

TOHOシネマズ ディズニー『ズートピア２版』スペシャル映画マナー講座

上映期間：20255年9月5日(金)〜12月4日（木）

上映劇場：全国のTOHOシネマズ ※一部劇場を除く

※期間中、すべての映像作品の本編前に本マナームービーの上映があります

※一部作品や、舞台挨拶・イベント等ではマナームービーの上映のない場合があります

※上映期間は予告なく変更、または終了する場合があります

ディズニー・アニメーションの『ズートピア』は動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台にした、ドラマチックでミステリアスな物語。

ユニークで多彩なキャラクターが登場し、現代社会に通じる深いメッセージが多くの共感を呼んだ作品です！

そんな『ズートピア』シリーズ待望の最新作となる『ズートピア2』が、2025年12月5日に公開決定。

前作に続き、いつも前向きで夢を信じるウサギの警官「ジュディ・ホップス」役として上戸彩さん、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒「ニック・ワイルド」役として森川智之さんの続投が発表されました☆

発表されてすぐ、SNS上でトレンド1位を獲得するなど大きな話題となり、続報にも熱い視線が注がれています。

そして今回、『ズートピア２』とTOHOシネマズがスペシャルタッグを組んだ映画マナー講座を、映画公開に先がけて上映。

上戸彩さん・森川智之さんの声が入った特別映像が、2025年9月5日より全国のTOHOシネマズにて、期間限定で上映されます！

「スペシャル映画マナー講座」には、前作でお馴染みの人気キャラクターはもちろん、『ズートピア２』で初めて登場する新キャラクター・ヘビの「ゲイリー」など、個性あふれる動物たちが劇場内に大集結。

みんなで仲良く映画鑑賞するかと思えば、劇場内でも自由気ままな動物たちは、とても賑やかでやりたい放題に振る舞います☆

そんな動物たちに対して、ジュディとニックが劇場内のマナーを指導。

ナレーションを務めるのは、「ジュディ・ホップス」役の上戸彩さんと「ニック・ワイルド」役の森川智之さんです。

警察官として再びバディを組むこととなった「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のような、見事なコンビネーションをナレーションでも観れるのは、2025年秋の劇場だけ！

ふたりの活躍をいち早く観たるため、この機会に劇場へ行きたくなる内容です☆

ズートピア２

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

監督：

ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック: ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之

ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破した人気作『ズートピア』

日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こす、大ヒットを記録し、今も各種映画レビューサイトでディズニー・アニメーション史上最高評価を保持しています！

名実ともに高い人気を誇る『ズートピア』に待望のシリーズ最新作が登場。

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>の誕生に迫る最新作『ズートピア２』が、2025年12月5日より劇場公開されます☆

ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニックが再びバディを結成。

ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになります。

やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫るという、前作をはるかに超える圧倒的なスケールの物語。

さらに、個性あふれるキャラクターや謎が謎を呼ぶストーリーで、2025年冬に再び世界中を席巻することになりそうです！

待望のシリーズ最新作『ズートピア2』の公開に先がけて、ジュディとニックが劇場内でのマナーを教えてくれる特別映像が登場。

全国のTOHOシネマズにて2025年9月5日〜12月4日まで上映される、ディズニー『ズートピア２版』スペシャル映画マナー講座の紹介でした☆

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

