『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が8月29日に放送され、生後10カ月の娘が撮影した不可解な動画の謎を解明する様子が描かれた。

【映像】生後10カ月の娘が撮った“絶対ありえない動画”（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「生後10カ月の娘が撮ったありえない動画」は、大阪市の女性（26）から寄せられた次のような依頼だ。

『我が家には10カ月の娘がいます。携帯を触るのが大好きで、触っていると手が当たって写真や動画が撮れていることがよくあります。先日、私が別室で用事を済ませている時に、いつものように娘に携帯を触らせていました。その後、携帯のデータフォルダを見てみると、家には私と娘しかいないはずなのに、まるで誰かが娘を撮っているかのようなアングルで動画が撮られていました。さらに私の鼻歌らしき声も入っていて、思わず全身に鳥肌が立ちました。一体この動画は何なのか解明してください。よろしくお願いします』

せいや探偵は動画を事前にチェックし、「テレビに出たいがために依頼者が動画を加工したのではないか」と疑う。依頼者の元へ行き、さっそく聞いてみると、依頼者は否定。検証として、スタッフが同様の状況を再現した動画と、依頼者の動画を比較。さらに、編集した動画をスワイプすると「カメラ情報がありません」と表示されるが、それがないことから、編集疑惑は「シロ」と判明した。

依頼者は、この動画の原因としてバグであってほしいと願いつつも、「霊感があるんです。8割ぐらい霊では？」と、心霊現象の可能性を強く主張。出産するまでは「100匹以上の霊を見ていた」と語った。そこでせいや探偵は、この謎の解明のため、映像クリエイターの専門家を招いた。

専門家は、動画の不自然なアングルの変化とコマ飛びは、「赤ちゃんが偶然にも録画ボタンと一時停止ボタンを押したことで生じた」と説明。「まず赤ちゃんが録画ボタンを押し、そのまま携帯が足元に移動して低いアングルになる。その後、赤ちゃんが一時停止ボタンを押し、携帯を顔の近くに持ってきたところで、母親が携帯を取り上げてスワイプで消そうとした一連の動作が、あたかも誰かが撮影しているかのような動画を作り出した」という。この一連の動作を再現すると、驚くほど動画の内容が一致した。

しかし、依頼者はこの解説にも納得しきれない様子で、最終的には「70%は霊の仕業」だと信じ切る結末に。スタジオでは、せいや探偵は「依頼者と初の喧嘩別れした」と笑いながら振り返った。