大津高の大型SBが横浜FMに加入内定「感謝の気持ちを忘れずに、１日でも早く勝利に貢献できるように頑張ります」
横浜F・マリノスは９月４日、大津高のDF村上慶の2026シーズンの加入内定を発表した。
村上は、182センチ・72キロのサイズを誇る大型SB。24年にはU-17日本代表に選出された将来有望な18歳は、横浜FMの公式サイトで以下の通りコメントした。
「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います。
今の自分があるのはこれまで支えてくれた家族、監督、コーチ、そしてこれまで共に練習してきたチームメイトのおかげです。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、１日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります。横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」
無限のポテンシャルを秘めた逸材が、トリコロールの新戦力となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
