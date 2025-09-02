µÕÅ¾CS¤ØÂÇ¤Æ¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ë¡ª¡¡ÃæÆü¡¢9·î¹¶Àª¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¡Ö¥É¥é1»°¿Í½°¡×
¡¡µÕÅ¾¤ÎCS¿Ê½Ð²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î¤ò½ª¤¨¡¢54¾¡63ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç¼Ú¶â¤¬9¡£½ç°Ì¤³¤½5°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤¬¡¢3°Ì¡¦DeNA¤Þ¤Ç1.5¥²¡¼¥àº¹¡£2°Ì¤Îµð¿Í¤Ë¤â3¥²¡¼¥àº¹¤È¡¢¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¼ý¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ¯¤ä¤«¤ËµÕÊý¸þ¤Ø¡ª¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê24»î¹ç¡£º£¸å¤âÀè¤ÎDeNAÀï¤Î¤è¤¦¤Ê»àÆ®¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏµÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢9·î2Æü¸½ºß¤Ç1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤éµó¤²¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡£
¢£ÀÐÀî¹·Ìï¡§2·³Àï¤ÇÂÇ·âÀä¹¥Ä´
¡¡É®Æ¬¤ÏÀÐÀî¹·Ìï¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¡¢³«Ëë4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.134¡¢0ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä¾¶á¤Î2·³Àï¤Ç¤Ï6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë¤Ç¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Ø4¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÍî¹ç±ÑÆó2·³´ÆÆÄ¤â1·³¹çÎ®¤Ø¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¾å¤ÎÁª¼ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÎÌÏÍÍ¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ3µåÃÄ¶¥¹ç¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç´ï¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¶â´ÝÌ´ÅÍ¡§²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ÏºÆ¤Ó¾º³Ê¤Ê¤ë¤«
¡¡º£Ç¯¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤â¸½ºß¤Ï2·³¤ÇÄ´À°Ãæ¤À¡£
¡¡
¡¡5·î5Æü¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¡£150¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¤Ï¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢¥×¥í¤ÎÂÇ¼Ô¤âÂÐ±þ¤ò¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤ä¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÅêµå¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ê¡¢8·î24Æü¤Î¹ÅçÀï¤òºÇ¸å¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤Ç¡ÖÌµ´ü¸Â2·³¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò·ó¤Í¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó1·³¤ÎÅÐÈÄ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£º¬Èø¹·¡§ÈèÊÀ¤¹¤ëµß±ç¿Ø¤òµß¤¦¤«¤â¡©
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º¬Èø¹·¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼êÅ¾¸þ4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¾¡Éé¡£1·³¤Ç¤³¤½4»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.94¤À¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï33»î¹ç¤ËÅê¤²¤ÆÆ±1.97¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¾¾»³¿¸Ìé¤Ø¤Ä¤Ê¤°·ÑÅê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ëº¬Èø¤¬¿©¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]