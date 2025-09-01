ライブ配信アプリ17LIVE（イチナナ）は、人気イチナナライバーとして活躍中の「き-ぽん」と10月1日付でプロライバー契約を締結した。17LIVEにおける4人目、また女性としては初のプロライバーとなる。

17LIVEでは、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設した。プロライバーは、同アプリにおける配信実績が一定の基準を満たし、同社による厳正な審査を通過したライバーと年間で契約するシステムとなっており、現在までに3名のイチナナライバー（岸田直樹、鈴木龍二、CUTMAN）とプロライバー契約を締結している。

このたびプロライバーとして契約を締結する予定の「き-ぽん」は、7年以上にわたり17LIVEの人気ライバーとして活躍し、数多くのイベントで上位入賞している人気・実力ともにアプリを代表するライバーである。同アプリで屈指の人気イベント『Christmas Party 2023』でトップに輝いたほか、アプリ外においてもタクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、ライバーの存在や魅力などを発信。また、年間を通じて獲得した総合特典で掴み取る『ライブ配信グランプリ 2025』では、1st Season（2025年1～3月）および2nd Season（同4～6月）で見事1位に輝くなど、まさにプロフェッショナリズム溢れる姿勢で同アプリにおけるさまざまなイニシアティブに貢献している。

「き-ぽん」は、今後プロライバーとして公式配信や特別番組に出演するほか、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担う予定だ。

またこのたび17LIVEでは、現在開催中の、年間を通して獲得した総合得点から豪華プライズを獲得できる『プライズ総額1億円相当！ライブ配信グランプリ 2025』において、一定の条件を達成したライバーに、副賞として「プロライバー契約」を追加することを決定した。具体的には、年間総合部門1位～3位に入賞したライバーおよびシーズングランプリに2回輝いたライバー（累計ではなく年内での回数）が対象となる。詳細は、同アプリ内『ライブ配信グランプリ 2025』イベントページに記載されている。

＜「き-ぽん」について＞

■プロフィール

17LIVEアカウント：き-ぽん（https://17.live/ja/profile/r/337798）ライバー歴：7年9ヶ月大好物はチョコレート。雑談をメインに、歌やVS（対戦機能）などマルチなスタイルで配信を行う。数多くのイベントで入賞を果たし、2023年12月の「Christmas Party 2023」にて念願のオフラインイベントで初の1位を獲得。ライブ配信に対する前向きな姿勢が多くのファン、ライバーを惹きつけている。また、タクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、アプリ外においてもライバーの存在や魅力などを発信。2025年を通じて開催中の「ライブ配信グランプリ2025」では、1st Season（1～3月）および2nd Season（4～6月）にて1位を獲得。

■コメント

この度、17LIVEにおいてプロライバーとして活動を開始することとなりました、き-ぽんです。17LIVEが日本でサービスを開始した年より、長年にわたりコツコツと配信を積み重ねてまいりました。今回、プロライバーとして新たなスタートを切ることができたのは、これまで私を信じ、応援し続けてくださった皆さまに対して、一つの形として示すことができた証だと思っております。今後は、女性初のプロライバーとしての視点を活かし、17LIVEを盛り上げることに努めてまいります。ライバーの皆さまには活躍の場を広げ、リスナーの皆さまにはより楽しんでいただける場を拡めていける様、努力していきたいと思っております。これからも感謝の気持ちを忘れず、より多くの方に楽しんでいただける配信をお届けしてまいりますので、引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

