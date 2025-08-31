¡Ö»à¤Í¡×¡Ö»õÊÂ¤Ó°¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡×SNS¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤ÎÍò¡Ä¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù¤Î·¬¸¶çýË¨¡Ê28¡Ë¤¬¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É½Ð±é¸å¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¥ï¥±
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¡ÊËÜÌ¾¡§·¬¸¶(¤¯¤ï¤Ð¤é)çýË¨(¤Þ¤Û)¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û35ºÐ·Ð±Ä¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë°ÛÎã¤ÎÅÓÃæ¼Âà¡Ä¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤È¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡Ö¤É¤¦¤»¡¢»ä¤¬No.1¡×--¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È°ÛÎã¤Î¡ÈÅÓÃæ¼Âà¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈÇÛ¿®¸å¤ÏSNS¤Ç¤Î·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ý¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ÞÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´7²ó¤Î5²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥·¥ó¥Ç¥£¤³¤È·¬¸¶çýË¨¤µ¤ó¡¡¼Ì¿¿¡á¿¼ÌîÌ¤µ¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡½¡½2021Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥·¡¼¥º¥ó4¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿ÃÊ³¬¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÈ±¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃã¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈ±¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤âÂÎ·¿¤âÊ¿¶ÑÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇ½é¤ÏÀÖÌÓ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃã¿§¤ËÌá¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¶õ¤ÎÀÄ¤È¡¢¼«Á³¤ÎÎÐ¤È¡¢¤ªÁ°¤Îµ±¤¯ÀÖÌÓ¤¬°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÀÖÌÓ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤âÀÞ³Ñ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤éÌÜÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÖÌÓ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡¢»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÆâÌÌ¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Æ¡×È±¤¬Ãã¿§¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¡½¡½ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¡¢»ä¤¬No.1¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¥ã¥éÀßÄê¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æÐÖ¤Ç¤¤¤Ä¤â¡È¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£²¿¤À¤«É¡¤Ë¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡È¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Î23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤ê¡È¤¤ã¤Ô¤¤ã¤Ô¡É¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÌÜÎ©¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡È°ÛÎã¤ÎÅÓÃæ¼Âà¡É¤ò·è¤á¤¿¥ï¥±
¡½¡½»£±Æ¾ì½ê¤Ï¥¿¥¤¤Î¥×¡¼¥±¥Ã¥È¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»²²Ã¼Ô¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈÂ¦¤ÏÂ¿Ê¬¥Ò¡¼¥ëÌò¤ò»ä¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ÎÊý¤È2¿Í¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÒ»×¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Î¿Í¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢35ºÐ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤È·ëº§¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÉÝ¤«¤Ã¤¿¡ÈÈðëîÃæ½ý¤ÎÍò¡É
¡½¡½¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤¬¡Ö¿¿¼Â¥²¡¼¥à¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤È½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤»¤¿·ë²Ì¡¢»ä¤ÏÅÓÃæ¼Âà¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿³Èþ´ã¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ò¤É¤¤ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÇÈ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SNS¾å¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¹ñÌ±Á´°÷¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡£¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤Ë¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡×¤È¤«¡Ö»à¤Í¡×¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¹¶·âÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê½÷À¤ä¡¢¿Í¤Î¹¬¤»¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¿¦¶È¤Î½÷À¤¬¡Ö»à¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡Ö»à¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿ÍúÎò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½2022Ç¯¤ËÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤¬´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Æ¡¢SNS¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿Èï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¹Ô¤¦·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À³«¼¨ÀÁµá¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÎÍý²ò¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤Þ¤¿½÷¤Î»Ò¤ËÅ¨»ë¤µ¤ì¤ë¡£»ä¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿»Ñ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¤ËÝµÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È
¡½¡½¤Þ¤¿½÷À¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤É¤ó¤Ê¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿À¸¤Êý¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤òÍý²ò¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¤Ï¼«Ê¬¤Î°¤¤½ê¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶À¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ÎÃæ¤Î»ä¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¸«¤Æ¤â°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë--¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥ó¥Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¡Ö»õÊÂ¤Ó¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»õÎó¶ºÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼Â¤ÏÅö»þ¤Î¤Ò¤É¤¤¥³¥á¥ó¥È¡¢º£¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤ÎÅö»þ¤Î³ëÆ£¤È»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¸«¤ëºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤Î»þ¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬º£¤Î»ä¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¥Ö¥Ã¥È¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ä24ºÐ¤ÇÍñÁã¼ðáç¤¬ºÆÈ¯¡¢½÷À¼ÀÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡ÈÀ¤¤ÎÃËÀ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë