Prime Videoで4月から配信される新着コンテンツが発表された。 参考：高橋文哉が『少年と犬』で表現した“どうしようもない男”の愛嬌犬っぽさとの不思議な共鳴 国内映画では、第163回直木賞を受賞した馳星周によるベストセラー小説を高橋文哉と西野七瀬の出演で実写化した『少年と犬』、福本莉子とジェシー（SixTONES）がダブル主演を務めたラブコメディ『お嬢と番犬くん』などが見放題独占配信される。