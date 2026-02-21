2·î19Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤­¤Ý¤è¤¬¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿ÍÀ¸±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤½¤Î½é²ó¤Ë¡¢¤æ¤­¤Ý¤è¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»äÊª¤ò¼êÊü¤¹ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ­¼Ô¡Ë2017Ç¯¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Åö»þ¤Ï