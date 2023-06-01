【劇場版「名探偵コナン」シリーズ全28作品】 3月14日0時～ 順次配信 Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」にて、劇場版「名探偵コナン」シリーズ全28作品の見放題配信を本日3月14日0時から5回に分けて順次実施する。 劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開に先立ち、世界初配信となる、劇場版「名探偵コナン 隻