この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【注文住宅のエアコンの選び方】エアコン迷子さんへ贈るエアコンの選び方を岡崎から解説――このタイトルで配信された動画で、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、自宅の快適性を左右するエアコン選びについて最終回となる解説を行った。



杉浦氏はまず、「よくデザイナー住宅とか、ちょっとかっこいい家を建てる設計師さんが、大型エアコンを壁に埋め込むけど、あれ、効率最悪です」「真面目に効率悪いので、お勧めしません」と強く語る。流行りの“スッキリ見せ”やデザイン先行の工法について、「ほとんどが今までもう既に試されて、ダメだったって分かってるやつなんですね」と断言。効率と健康の観点から、壁の中の埋め込みや床下ダクト、作り付け家具の中への設置などは全く推奨しないとした。



では、どうすればよいのか。杉浦氏は「家の性能をきちんと出せば、普通に6畳用エアコンで家全体が温まる。それを僕らが証明している」と語る。また、「家中どこでも23度以上、一冬の間一度も20度以上にならない。この環境を守ることが健康で長生きする家の絶対条件」とヒートショックのリスクに警鐘を鳴らした。家を留守にする際も「エアコンは切らず、ずっと23度以上をキープすること」が重要と強調し、「2、3日旅行に行く時も、そのままで出かけて」とアドバイスした。



さらに杉浦氏は、快適な家のためには「性能第一、その次は間取り」と明言。「寒い、暑いがない、そう感じることがない家こそが本当に快適。今日寒いね、と家の中で言い合うのはおかしいこと」と独自の快適性論を展開する。今後家を建てる人には「まず家族それぞれの居場所を作ること」が重要で、間取りを見直すことで、在宅ワークや家族の過ごしやすさを格段に向上できると述べた。



動画の最後では、「家作りに関する質問や感想はぜひコメントで」と視聴者に呼びかけるとともに、「次回の動画もお楽しみに」と締めくくり、視聴者とのつながりと今後の発信への意欲を見せた。