ビールもチューハイもノンアルも。Amazonセールでお酒類がプライスダウン中【9/4まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。定番のビールやチューハイなどのお酒類もプライスダウン。お得にストックしておくチャンスです。

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,800円 → 2,530円（10%オフ）

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml 24本 【新・辛口 生ビール】

4,971円 → 4,708円（5%オフ）

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,998円 → 4,498円（10%オフ）

お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」


生ジョッキ缶

生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本 【フルオープン 生ビール】

5,239円 → 4,698円（10%オフ）

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル [ ビール 350ml×24本 ]

4,972円 → 4,567円（8%オフ）

ビールのおいしさと糖質ゼロを両立 「新・パーフェクトサントリービール」


パーフェクトサントリービール

パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本 【糖質ゼロ】 [6缶包材なし] サントリー ビール 缶ビール モンドセレクション金賞受賞

4,599円 → 4,198円（9%オフ）

飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」


Suntory

サントリー生ビール 350ml 24本 [6缶包材なし] [サントリー ビール] 1ケース

4,669円 → 4,198円（10%オフ）

旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」


晴れ風

晴れ風 キリン ビール350ml×24本 [飲食店での取扱い開始]

5,374円 → 4,498円（16%オフ）

果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」


KIRIN本搾り

KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒

3,583円 → 3,098円（14%オフ）

甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」


氷結

氷結無糖 チューハイ350ml×24本 キリン レモン Alc.7％ レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない

3,573円 → 3,098円（13%オフ）

角ハイボールでおなじみ、ウイスキーのロングセラーブランド「角瓶」


角瓶

サントリー ウイスキー 角瓶 [日本 2700ml ]

6,142円 → 5,778円（6%オフ）

その他のおすすめ商品


-196℃

サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]

4,387円 → 3,999円（9%オフ）

オールフリー

オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,737円 → 2,530円（8%オフ）

GOLD STAR（ゴールドスター）

サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×24本 ]

3,938円 → 3,741円（5%オフ）

秋味

秋味 キリン ビール350ml×24本

4,898円 → 4,598円（6%オフ）

スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】

6,398円 → 6,061円（5%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

