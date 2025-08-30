「存在すべきじゃない」元ヤ軍捕手が大谷翔平のための“二刀流ルール”に反発　制定したMLBにも苦言「正直言って馬鹿げてる」

投打二刀流で異彩を放ち続けている大谷(C)Getty Images

現球界で「唯一無二」とされる大谷翔平の投打二刀流。彼の異次元のパフォーマンスは、打つたび、そして投げるたびに日米両球界で大々的にクローズアップされ、小さくない話題を生んでいる。

そうした中で大谷が“生んだ”と言っても過言ではない2つのルールが議論の的となっている。

ひとつは、2020年に生まれた新たな枠の導入だ。「投手としてシーズン20イニング以上に登板」「打者でシーズン20試合以上に出場、または60打席以上」の両条件を満たせば、「TWP（二刀流選手）」として登録できる。そして、もう一つが、先発投手が指名打者（DH）を兼務できるようになるというもの。こちらは23年から野球規則に加えられた。

ただ、現在のMLBにおいて二刀流を本格的にトライしているのは大谷しかいないため、どちらも「大谷のためのルール」と言える。ゆえにルールの在り方は彼が投打で活躍するたびに物議を醸す。

実際、かつてのメジャーリーガーからは問題視する声も上がっている。米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』のホストを務める元ヤンキースの捕手であったエリック・クラッツ氏は、「メジャーリーグは当然だけど、誰より優れていなければならない。その中で2つの役割をこなすのはあり得ないことだ。難しすぎる」と大谷の異能性を認めた上で、こう疑問を投げかけている。

「リーグ全体に適応されるルールなのに、特定の選手にのみ影響されるものが存在すべきじゃない。それもたった一人の選手にね」