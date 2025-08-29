ÀéÍÕ¸©·ÙÀ®ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¡Ê60¡Ë¤òÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡¡ÀÖ¿®¹æ¤Î¤¦¤¨¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄ¶²á¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·70ÂåÃËÀ¤Ï¤Í¤¿¤«¡¡ÃËÀ¤Ïº£¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÉÙÎ¤»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿À®ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤òÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ää¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À®ÅÄ·Ù»¡½ð¡¦ÃÏ°è²Ý¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¶ÐÅÓÃæ¤ËÉÙÎ¤»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ïº£¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÃËÀ·ÙÉôÊä¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÍÆµ¿¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î°¼ÁÀ¤ä·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í²ìÎ´¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ï¡ÖÈá»´¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤òÍÞ»ß¤¹¤Ù¤·Ù»¡´±¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Å½ý»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼ÔÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¶µÍÜ¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
