朝日新聞（電子版）は3月10日、「フキハラで部下100人超の警視正処分『萎縮させた』警視庁が認定」との記事を配信、《職場で不機嫌な態度を取り、部下の勤務環境を悪化させたとして、警視庁が、署長や本部の課長を務めた警視正の男性（60）を警務部長注意とする処分にしたことがわかった》と報じた。（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】過剰な接触、アルコールの強要に涙する女性社員も…フキハラだけじゃない職場でのハラス