怒鳴ったりはしないが不機嫌な態度で相手を委縮させる「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」を理由に警視庁本部の課長が処分され、その後、退職したことがわかった。課長は治安対策で成果を上げ、部下や事件記者からの評価は優秀で一致しているが、同時に部下へのあたりがきついことでも有名だった。優秀な捜査指揮官でも、「昔の体育系みたい」と評される組織運営が許されないことがわからなかったのか……。 【一目でわかる】「仕