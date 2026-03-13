県警は3月13日、約2年に渡り勤務中にスマホでギャンブルを繰り返したり、同僚らから不相応な借金をしたとして、30代の男性巡査部長を減俸6か月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは、警察署に勤務する30代の男性巡査部長です。県警によりますと、巡査部長は2023年4月頃から2025年6月頃にかけ、勤務中に自身のスマートフォンで約2万2000回、競艇の舟券購入などのギャンブルやFX取引などを行っていたということです。ま