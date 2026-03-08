前代未聞の醜聞に東京の治安を守る警視庁が揺れている。【現場写真】綾瀬署の巡査部長、小嶋巧被告(52)の自宅。妻と小学生の子どもと暮らしているという警視庁は2月27日、綾瀬署の巡査部長・小嶋巧被告（52）を懲戒免職処分とした。警察署の霊安室にあった女性の遺体をスマホで撮影した写真が480枚も見つかったというのだ。女性は裸や服がはだけている状態だったという。ネットでは「ネクロフィリア（遺体に性的興奮を覚える