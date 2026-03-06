2月27日、警視庁は検視のため警察署に安置されている女性の遺体をスマホで撮影しデータを持ち出したとして、綾瀬署の巡査部長（52）を懲戒免職処分にした。このおぞましい行為は、容疑者が2025年9月、JR東浦和駅構内のエスカレーターで女子高生のスカート内を撮影しようとし県の迷惑防止条例違反（盗撮）容疑で現行犯逮捕されたことがきっかけで発覚した。 【画像】“変態警察官”の自宅 自宅から18人分