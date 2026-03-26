「重大な事案だ」2月の会見で、警察庁の楠芳伸長官は憤懣やるかたない表情でこう述べた。神奈川県警で発覚した交通違反の取り締まりを巡る“組織ぐるみ”の不祥事についてである。関係者は「警察内でも神奈川県警は、大阪府警と並ぶ『不祥事の量販店（デパート）』と揶揄されている」と指摘。県警ではこれまでも個人の資質が問われる事件が数多くあったが、組織的隠蔽体質も指弾されてきた。“懲りない神奈川県警”に特効薬はあ