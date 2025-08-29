ソファでくつろぐ妊婦さんの元に、1匹のハチワレ猫さんが近づいてきて…。その後に猫さんがとったまさかの行動が尊いと多くの反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で129万再生を超え、「動画見て自分も幸せになりました」「ほっこりする」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：座っている妊婦さんの前に猫が現れて…】

お腹にスリスリする猫さん

Instagramアカウント「@hinamelo313」に投稿されたのは、妊娠によって大きくなった主さんのお腹を見た猫さんが示した反応です。

ソファに座る主さんの前に現れたのは、実家で飼っているというハチワレ猫の「レオン」くん。太もものあたりに座ると、なんとお腹にスリーっと顔を擦りつけたのです。

決してお腹には乗らず、まるでお腹に赤ちゃんがいると知っているかのような反応に、撮影していた友人は思わず「え！？可愛すぎ」と驚いたといいます。

赤ちゃんの存在が分かる？

もう一人の友人が「もうすぐ生まれそうですか？」とレオンくんに話しかけると、なんと主さんの心臓のあたりに優しく手を添えたのだそう。その後すぐにまたお腹にスリスリとし始めたといいます。

しばらくするとレオンくんは太もものあたりに寝転び、愛おしそうな様子でお腹へのスリスリが止まらなくなってしまったよう。きっと、赤ちゃんの存在を察して、生まれてくるのを心待ちにしてくれているのかもしれません。

レオンくんの優しさに感動

レオンくんは「いる？赤ちゃん」「元気？」という呼びかけに反応して、主さんのお腹にそっと手を置いてくれたといいます。あまりにかわいすぎる仕草と、お腹をソフトに触れるなど優しさが見える様子に、その場にいた皆が笑顔になっていたのだそうです。

赤ちゃんが生まれてからも素敵な関係が築けそうな予感がする…そんな幸せと希望に満ちた投稿なのでした。

投稿には、「まぁ尊い…」「見ていて癒やされました」「猫も赤ちゃんが生まれるの楽しみにしてますねぇ」「赤ちゃんと会えるの楽しみだね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ひなの ☁️ 히나노」の他の投稿では、日々をアクティブに過ごす主さんの素敵な日常の記録が投稿されています。今回登場した実家のハチワレ猫さんの愛らしい姿も見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ひなの ☁️ 히나노(@hinamelo313)」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。